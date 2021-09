Sanremo ospita il primo Trofeo Gian Lorenzo Bernini: ecco i vincitori

Sanremo. Grande partecipazione per il primo Trofeo Gian Lorenzo Bernini, organizzato dalla Lega Navale Italiana di Sanremo. La regata zonale, aperta alle classi Optimist per i ragazzi e i bambini e Laser per gli adulti, «è andata letteralmente a gonfie vele», come sottolinea il presidente della Lega Navale, Alessandro Di Liberto.

Aggiunge: «Graditissima da tutti e apprezzata dalla moglie di Bernini Giuliana e dalle figlie Magda e Cinzia, che hanno partecipato alla premiazione e alla consegna del trofeo a lui dedicato. In totale erano presenti 21 barche partecipanti, 14 Optimist e 7 Laser più 7 barche di assistenza».

La regata si è svolta davanti al Porto vecchio con partenza dalla sede della Lega Navale. Ecco il podio per la classe Optimist: 1 Emerigo Ettore YC, 2 Da Sacco Omar YC, 3 Gepper Alexander YC. Per la categoria Laser: 1 Giulia Greganti YC, 2 Stefano Greganti LNI, 3 Roberta Greganti YC.