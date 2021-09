Sanremo, nuovo blitz dell’Asl a Casa Serena

Sanremo. Casa Serena sembra oramai essere diventata un appuntamento fisso giornaliero per ispezioni o interventi delle forze dell’ordine. Se ieri c’erano i carabinieri, avvertiti da Palazzo Bellevue dopo che ad un consulente e ad un dipendete comunale era stato negato l’accesso alla rsa da parte della società MyHome subentrata a inizio settembre alla gestione municipale, oggi è il turno dei funzionari della Asl 1 Imperiese.

Il personale dell’azienda sanitaria era già stato in struttura il 24 settembre scorso per dei controlli. Anche oggi la visita riguarderebbe il controllo delle posizioni lavorative dei dipendenti rimasti e neo assunti, dello stato di salute degli ospiti e del loro trattamento, nonché, più in generale, delle condizioni materiali delle casa di riposo, compreso lo stato di conservazione dei farmaci presenti.

Ieri, ad essere respinti all’ingresso erano stati Dario Belmonte e Luca Ghiglione, rispettivamente referente e consulente amministrativo nominati da Palazzo Bellevue nell’ambito della vertenza con la società MyHome. A proposito il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha già lanciato un ultimatum invitandola al rispetto degli accordi, pena la revoca dell’aggiudicazione. A differenza di quanto previsto dai patti stipulati prima del passaggio tra pubblico e privato nella gestione di Casa Serena, circa due terzi del personale impiegato nella rsa non è stato riassunto.