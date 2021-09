Sanremo. Principio di incendio all’ultimo piano di un palazzo situato in pieno centro della Città dei Fiori, al numero 178 di via Matteotti. Probabilmente a prendere fuoco è stata della spazzatura su un terrazzo all’ultimo piano: poche fiamme unite ad una preoccupante colonna di fumo.

Immediatamente intervenuti, i vigili del fuoco dal distaccamento matuziano, in poco tempo hanno avuto ragione del rogo. Parte della via, quella sottostante al luogo del sinistro, è stata interdetta al passaggio. Presenti sul posto i carabinieri ed agenti della polizia locale. A scopo precauzionale il 118 ha inviato un’ambulanza, della quale fortunatamente non c’è stato bisogno.