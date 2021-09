Sanremo. Problematiche del “in house“ e politiche ambientali al centro del convegno andato in scena in mattinata nella sala congressi di Villa Ormond a Sanremo.

«Il convegno su “I bacini di affidamento e l’in house, Politiche ambientali ed opportunità” è una sorta di inizio del percorso che vedrà 18 comuni del bacino impegnati nella definizione del progetto di gestione integrata del bacino e dell’affidamento che noi auspichiamo e speriamo potrà essere effettuato nei confronti della nostra società. Se vi sono tutti i presupposti la scelta complessiva dei comuni si orienterà verso la formula dell’in house, che non deve essere messa in contrapposizione con il mercato. Stiamo cercando di spiegare che cosa consiste l’essenza dell’in house» – dichiara il presidente di Amaie Emergia & Servizi S.r.l. Andrea Gorlero.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Sanremo, valendosi della collaborazione tecnica della Consulta del Bacino e di Amaie Energia & Servizi srl, in coincidenza con l’inizio delle attività volte all’affidamento del servizio di gestione integrata di igiene urbana del bacino sanremese.