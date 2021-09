Sanremo, il vice presidente Alessandro Piana al Ruffini – Aicardi per l’inizio dell’anno scolastico

Sanremo. L’inizio del nuovo anno scolastico all’Istituto Professionale per i Servizi dell’Agricoltura e Sviluppo Rurale Ruffini – Aicardi di Sanremo vedrà la partecipazione e l’auspicio di buon lavoro a docenti e alunni del vice presidente e assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana. In particolare nel corso della mattinata del 15 settembre il vice presidente Piana, con la dirigente scolastica Maria Grazia Blanco, si soffermerà con gli studenti delle classi 5^ al fine di offrire loro un prezioso contributo di riflessione sulle prospettive professionali del settore agrario e florovivaistico nel Ponente ligure.

«Istruzione e aggiornamento sono importantissimi per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura e un tassello fondamentale per la valorizzazione del nostro territorio – spiega Alessandro Piana -. Questo istituto pone in costante connessione la formazione e la professionalizzazione dei giovani, riconoscendone il talento e le inclinazioni. Per questo visiterò con attenzione anche l’azienda agraria annessa alla scuola, nonché sede delle attività laboratoriali, che vanta la disponibilità di 10.000 metri quadri di serre dedicate alla coltivazione di piante floricole e orticole. Sono infatti attive diverse convenzioni con i Comuni della provincia per la gestione degli spazi verdi pubblici, dando la possibilità ai ragazzi di misurarsi con il mondo del lavoro».

Al vice presidente sarà inoltre presentato il progetto “Filiera corta di qualità del Ruffini-Aicardi” che si configura come vera e propria pratica di innovazione curriculare coinvolgendo l’altra realtà formativa di eccellenza annessa all’Istituto scolastico rappresentata dal corso Alberghiero.