Sanremo, il valore della lavanda della Riviera dei Fiori® nella promozione turistica del territorio al Floriseum

Sanremo. Sabato 4 settembre, al Floriseum di Sanremo, nuovo appuntamento con La Lavanda della Riviera dei Fiori® e il suo territorio, la rassegna organizzata dall’Associazione Produttori della Lavanda della Riviera dei Fiori® in collaborazione con il Floriseum e con CNA Imperia per conoscere, scoprire, degustare e vivere una delle meraviglie della nostra terra. Il terzo dei quattro appuntamenti in programma fino all’autunno verterà su “Il valore della Lavanda della Riviera dei Fiori® nella promozione turistica del nostro territorio”.

Alle 17,30 si terrà un incontro incentrato sulle analisi delle potenzialità turistiche del territorio in cui è nato e si è sviluppato il progetto Lavanda della Riviera dei Fiori® abbinate ad una nuova forma di promozione, che coinvolge vari soggetti ed è volta ad una nuova fruizione del turismo, che offre proposte che possano essere vissute durante il corso dell’anno e che possano abbracciare una tipologia di clientela attenta all’ambiente, alle bellezze naturali e alle peculiarità gastronomiche. La Lavanda della Riviera dei Fiori® sarà il collante che unirà le diverse esperienze.

Successivamente verrà dato spazio a “Due zaini e un camallo”, l’interessante progetto editoriale nato dall’omonima associazione di Luca Riolfo e Valentina Staricco, già titolari di attività ricettive appassionati di Liguria e di trekking. Il progetto, nato sottoforma di blog e poi diventato una rivista vera e propria, vuole far scoprire nuovi modi per approcciarsi alla nostra Regione, andando alla scoperta di scorci, passeggiate, escursioni con vari livelli di difficoltà. Ciò che rende particolarmente apprezzato il progetto è la presenza delle tracce gps di ogni percorso proposto così da poter rendere facilmente replicabile il percorso da chiunque possa essere interessato siano essi escursionisti esperti che famiglie con bambini.

Proprio durante l’appuntamenti di sabato 4 settembre, in via Cavallotti 13, verrà annunciata una partnership tra il progetto Lavanda della Riviera dei Fiori® e “Due zaini e un camallo” per la presentazione del secondo numero della rivista #prepontementeLiguria, nato dal- la collaborazione con CNA Imperia.

A completare il ricco programma di sabato al Floriseum, gli spazi espositivi della Lavanda della Riviera dei Fiori® e del Centro Italiano Lavanda (a partire dalle 15.30) e, in serata, le degustazioni di delizie e prodotti realizzati con la Lavanda Officinalis Imperia® e possibilità di aperitivi

Maggiori informazioni su questa e altre iniziative visitando il sito www.lavandadellarivieradeifiori.it.