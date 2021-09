Sanremo, “Hic et Nunc” è il nuovo singolo della Steve Foglia Society

Sanremo. E’ uscito oggi su Spotify il nuovo singolo della Steve Foglia Society anticipato da un lyric video pubblicato in anteprima esclusiva su You Tube da ieri sera. Il brano “Hic et Nunc” è un invito a godere del momento presente lasciando andare passato e futuro che generalmente portano rabbia e preoccupazione.

Mr. Tojo (ex-OBV Crew) è lo special guest di questo singolo che riesce a fondere la sua influenza hip-hop con lo zen rock di Steve in modo sublime.

La band è formata da Paolo Rossi (voce), Daniele Arieta (chitarra), Edoardo Tavanti (tastiere), Mario Pedone (basso) e Steve Foglia (batteria).