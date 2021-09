Sanremo, giornata sportiva di beneficenza a Pian di Poma con l’associazione sportiva Sanremo Calcio

Sanremo. L’associazione sportiva Sanremo Calcio, in collaborazione con molti altri ragazzi di Sanremo, tra i quali l’Associazione A.N.F.F.A.S., il Centro di Solidarietà l’Ancora, stanno adoperando per organizzare un evento di beneficenza che ha come obiettivo recuperare beni di prima necessità e fondi per rifugiati provenienti dall’Afghanistan alloggiati presso il Presidio Militare di Sanremo, sito in via Lamarmora.

L’evento di beneficenza si terrà domenica 12 settembre dalle 17 alle 22 circa presso il campo di atletica e Rugby di Pian di Poma e il campo di calcio a otto giocatori sempre in località Pian di Poma.

Tutto il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa. Uno dei momenti princiapali dell’evento sarà costituito dalle parole di un rappresentante tra i rifugiati che racconterà in Italiano la sua esperienza, dall’intervento di un membro della Comunità Mussulmana e dalle parole dei rispettivi Presidenti di alcune Associazioni tra cui il Centro di solidarietà l’Ancora.

Lo scopo della giornata è quello di sensibilizzare la gente e creare un dialogo tra noi cittadini e le istituzioni in modo da poter cooperare nel miglior modo possibile e tutti insieme.

Durante l’evento saranno presenti due cantanti, due ballerine e degli attori che declameranno alcune poesie, sarà presente un rinfresco offerto da alcuni di noi che hanno esercizi commerciali, probabilmente faremo una lotteria e anche un torneo di calcio il quale ricavato sarà anch’esso devoluto in beneficenza.