Sanremo. Gigi Les Autres partecipa alla 37° edizione di “The look of the year Fashion Award”, prestigioso evento di moda worldwide che ha lanciato alcune tra le più importanti modelle al mondo, come Cindy Crawford, Giselle Bunchen, Linda Evangelista e Stephanie Seymour.

L’hair stylist astigiano, premiato per ben due volte ai Global Salon Business Awards, ha registrato un programma televisivo per il web, un cooking show insieme alle modelle, durante il quale hanno realizzato piatti tipici liguri sotto la guida di chef locali. Sanremo, in questi giorni, è infatti stata protagonista di momenti di moda, tra shooting video e fotografici, andati in scena tra il Casinò e il Palafiori.

di 15 Galleria fotografica Gigi Les Autres a “The look of the year Fashion Award”









Foto 3 di 3





L’evento di moda proseguirà oggi nel Porto di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, dove prestigiosi yatch faranno da scenografia alla passerella di 15 modelli e 40 modelle provenienti da tutto il mondo. “The look of the year Fashion Award” verrà assegnato a chi crea la moda, la produce, la indossa per mestiere e a chi la promuove attraverso il web, giornali, radio, tv e social. Durante la serata finale, Les Autres salirà sul palco per premiare una modella e un modello tra i partecipanti all’evento.

(Foto di Marco Maiolino)