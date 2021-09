Sanremo, festa grande stasera al “By the glass”. Lele compie 48 anni

Sanremo. Grande festa stasera al “By the glass” di via Nino Bixio. Il titolare, Gabriele Gabrielloni, compie gli anni e spegne 48 candeline. Per l’occasione nel locale si esibiranno i musicisti Andrea Martini, al sax, Lorenzo Spinozzi alla chitarra e Luigi Arieta alla batteria.

La musica sarà soprattutto quella della colonna sonora del mitico “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino. Appuntamento da non perdere dunque, anche perché pare che Lele compia 48 anni una volta sola. Non mancate.