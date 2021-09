Sanremo. Lo avevano preannunciato e lo hanno fatto. E’ in corso, davanti a Palazzo Bellevue, a Sanremo, la protesta dei lavoratori di Casa Serena che difendono con le unghie e con i denti i posti di lavoro a rischio dopo il passaggio ai privati della gestione della Rsa cittadina, che fino a poco fa era in capo al comune. Un passaggio di gestione che ha già comportato il taglio del personale, con il «conseguente peggioramento della qualità dei servizi offerti agli ospiti della struttura», dichiarano i sindacati.

La manifestazione, infatti, è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil alle quali si è unita anche Usb.

di 5 Galleria fotografica Sanremo, davanti a Palazzo Bellevue la protesta dei lavoratori di Casa Serena









Foto 5 di 9

















A breve, nella seduta del consiglio comunale di Sanremo, verrà discussa proprio la pratica relativa alla privatizzazione di Casa Serena, in un momento in cui la residenza sanitaria è al centro di un’indagine della Procura della Repubblica di Imperia per la morte di una anziana ospite, trovata soffocata dalle cinghie di contenimento del letto nel quale riposava.