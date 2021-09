Sanremo, coppia beccata dai carabinieri con attrezzi da scasso: lui arrestato e lei denunciata

Sanremo. I carabinieri della stazione sanremese, dopo aver controllato una donna ed un uomo, rispettivamente di 20 e 30 anni, li hanno trovati in possesso di un paio di guanti in lattice e di un cacciavite di grosse dimensioni: questi oggetti, come testimoniano i sistemi di videosorveglianza interni alle abitazioni, sono comunemente utilizzati per l’effrazione delle porte degli appartamenti, che vengono poi rovistati senza lasciare impronte.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare come sull’uomo pendesse un ordine di carcerazione per rapina, lesioni e ricettazione, emesso nel maggio scorso. Lui è stato quindi arrestato e trasferito al carcere di Sanremo, mentre la ragazza è stata denunciata all’autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.