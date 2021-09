Sanremo. Un cane si è perso nel centro della Citta dei Fiori. Si tratta di un meticcio di piccole-medie dimensioni probabilmente derivante da un incrocio con un pitbull.

E’ stato recuperato, mentre si aggirava in corso Mombello con il rischio di finire investito da un mezzo di trasporto, dai titolari del Bar Gianna, per poi essere preso in custodia dal servizio veterinario della Asl1 Imperiese. E’ socievole ed ha un collare, senza medaglietta.