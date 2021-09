Sanremo, biblioteca civica: si può accedere alle sale lettura su prenotazione

Sanremo. Dal 2 ottobre studenti e studiosi potranno accedere alle sale lettura della biblioteca civica anche il sabato mattina, dalle 8.45 alle 12.45, sempre su prenotazione telefonica al numero 0184/580723 (servizio prestito).

Si ricorda che, nel rispetto delle norme anti Covid-19, si prevede il numero massimo di 15 studenti nelle 2 sale allestite. Gli accessi saranno regolamentati in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.

È necessario:

– essere in possesso del green pass

– indossare correttamente la mascherina a protezione delle vie aeree (secondo le vigenti norme negli spazi al chiuso)

– igienizzare sempre le mani e il posto assegnato.

Non sarà consentito girare per le sale e abbandonare il posto assegnato per più di 20 minuti.

Per informazioni e prenotazioni:

tel: 0184/580723 – servizio prestito

biblioprestito@comunedisanremo.it

tel: 0184/580720 – ufficio amministrativo