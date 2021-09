Sanremo, al cinema Ariston il film sulla vita e le passioni di Ezio Bosso

Sanremo. Il cinema Ariston trasmetterà il film sulla vita e le passioni del grande Ezio Bosso con un evento che verrà trasmesso il 4 e il 5 ottobre al Cinema Ritz alle 17 e alle 21.

“Ezio Bosso. Le cose che restano”, regia di Giorgio Verdelli, un’opera rispettosa in cui la musica di bosso di alterna ai racconti di voci vicine al musicista torinese.

Nato in una famiglia di origini popolari, attratto dalla melodia dall’età di quattro anni, Ezio Bosso (1971-2020) si è imposto come interprete, direttore d’orchestra e compositore grazie a una disciplina strettissima, una curiosità da cosmopolita e una passione bruciante per la musica. Caratteristiche che, insieme a una capacità comunicativa eccezionale, lo hanno reso riconoscibile e amato dal pubblico, anche quello che abitualmente non ha dimestichezza con la classica e i concerti di sinfonica.

Allievo di Claudio Abbado e sostenitore della sua concezione della musica come bene comune, non patrimonio elitario chiuso nelle sale da concerto, nel 2011, scoprendo di soffrire di una malattia neurovegetativa, aveva lasciato il contrabbasso e si era concentrato, con determinazione se possibile ancora maggiore, sul piano, sulla composizione e sulla direzione, per portare il più possibile la sua musica nei teatri. Anche in tv, sul palco di Sanremo.

