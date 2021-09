Sanremo, ai blocchi di partenza il restyling dei giardini Regina Elena

Sanremo. Inizio lavori in vista per la riqualificazione di una delle zone più suggestive della Pigna, il centro storico matuziano. Lo scenografico impianto di giochi d’acqua, con cascata e zampillo, dei giardini Regina Elena, verrà rimesso in funzione e riportato all’antico splendore.

Gli interventi di riqualificazione funzionale – è recentissima l’aggiudicazione dei lavori di muratura e impiantistica – dovrebbero iniziare tra due settimane circa. L’importo totale delle opere si aggira sui 60.000 euro e per avere il via libera definitivo, Palazzo Bellevue ha dovuto attendere l’ok della sovrintendenza ai Beni Culturali, dal momento che l’area è sottoposta a vincolo. Forti di un belvedere da brividi, i giardini in questione non verranno rinnovati solo con la riattivazione della cascata, ferma da anni. Verranno arricchiti, con nuove piantumazioni, nel patrimonio arboreo, riqualificati con un’altra pavimentazione e giochi per bambini.

«C’è anche l’intenzione di collocare nell’area un chiosco, da adibire a bar – spiega l’assessore Mauro Menozzi – quello è un posto molto frequentato e dall’indubbio fascino. Sono molti i turisti che vanno lì per scattare foto, visto lo stupendo panorama». I lavori di restyling ai Regina Elena, si inseriscono in una quadro più ampio di interventi sulla Pigna, per la quale sono stati stanziati 15 milioni di euro, frutto di un bando regionale.