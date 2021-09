Sanremo, accoltellamento nella notte a Borgo Opaco

Sanremo. Nel corso della notte gli agenti di polizia hanno arrestato A.C., sanremese di 31 anni, per il reato di lesioni aggravate. Intorno alle 23 è arrivata una chiamata al NUE per una violenta lite in corso in zona Borgo Opaco. La volante, giunta sul posto in pochi attimi, ha trovato una persona ferita, probabilmente con un’arma da taglio, con vistose perdite di sangue dalla spalla

L’uomo, un sanremese di 40 anni, ha riferito di aver avuto un diverbio con un conoscente al termine del quale quest’ultimo, munito di un grosso coltello, aveva cercato più volte di colpirlo provocandogli quindi le vistose ferite che mostrava agli agenti e per le quali veniva trasportato in ospedale per le cure del caso. Per terra, nelle vicinanze, veniva anche rinvenuto il fodero del coltello appena utilizzato. La moglie del ferito, accorsa sul posto quando aveva sentito le urla del marito, ha indicato agli agenti intervenuti l’abitazione dove l’aggressore si era rifugiato. Gli agenti raggiungevano immediatamente il posto, un appartamento situato a pochi metri dal luogo del delitto, e hanno identificato l’uomo, che immediatamente ha consegnato il coltello utilizzato, confermando di aver agito in preda all’ira per precedenti litigi avuti in passato con l’aggredito.

L’aggressore, vista la gravità dell’episodio, è stato arrestato e, al termine del processo per direttissima tenutosi nella mattinata odierna, dopo la

convalida, veniva rimesso in libertà con l’obbligo di firma tre volte alla settimana presso il Commissariato di Sanremo in attesa della prossima udienza del processo.