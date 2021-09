Sanremo, a Villa Nobel prende il via “Soleà”. De Andrè al centro della serata inaugurale

Sanremo. Sarà la figura di Fabrizio De Andrè al centro della serata inaugurale di “Soleá – Festival della cultura mediterranea”, in programma domani, venerdì 3 settembre, nel parco di Villa Nobel.

La quinta edizione della rassegna letteraria, organizzata dalla Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni con la direzione artistica di Angelo Giacobbe, sarà dedicata al rapporto tra canzone d’autore e il mare, che proprio in De Andrè trova una tra le espressioni più significative. Il primo appuntamento della tre giorni di “Soleá” 2021 sarà venerdì 3 settembre (alle ore 21.15) sotto le insegne di “A forza di essere vento”. Del mare ligure De André ha parlato tanto nella sua produzione, così come dei viaggiatori e dei marinai: le crêuze de mä e i muri de mainé sono lo straordinario mondo che anima sue opere indimenticate.

L’approfondimento su questo straordinario artista, che non esaurisce mai le possibilità di essere raccontato, sarà affidato a Massimo Cotto, giornalista, scrittore, voce di Virgin Radio e grande divulgatore della musica italiana ed internazionale, che dialogherà con Marinella Venegoni, una delle firme più prestigiose del panorama giornalistico musicale italiano. Insieme ci condurranno attraverso aneddoti, vicende e accadimenti del mondo di De André e di quella straordinaria stagione musicale in una visione affatto scontata. A fare da contrappunto musicale dal vivo sarà la cantautrice genovese Maria Pierantoni Giua, in un intenso e delicato omaggio a Faber con voce e chitarra, attraverso diversi successi mai dimenticati. Durante la serata, prima dello spettacolo, il pubblico potrà usufruire del servizio bar con la buvette gestita da Prime Quality

Il festival prosegue, poi, sabato 4 settembre, sempre nel parco di Villa Nobel, con un incontro-spettacolo (“Dentro la tasca di un qualunque mattino”) dedicato ad un altro cantautore legato al mare, Gianmaria Testa. Domenica 5 settembre la rassegna si chiude con lo spettacolo di Davide Lorino e Elisabetta Mazzullo, su echi di brani di Ivano Fossati e di testi di Jean Claude Izzo, a bordo di una barca a vela, durante una suggestiva navigazione nelle acque sanremesi. “Soleá” 2021 è realizzata grazie al sostegno del Comune di Sanremo e con la collaborazione di Prime Quality, gestore di Villa Nobel, e dello Yacht Club Sanremo, e gode del patrocinio del Club Tenco, realtà sanremese da sempre dedita alla divulgazione e alla valorizzazione della canzone d’autore. Per partecipare all’evento è obbligatorio essere in possesso di Green pass nonché effettuare la prenotazione sul sito www.sanremo2021.eventbrite.it, indicando il proprio nome e cognome e un contatto e-mail e telefonico. Si precisa che l’accesso al parco di Villa Nobel avverrà dall’ingresso sulla pista ciclabile. Biglietti: tariffa unica 10,00 euro; “abbonamento” ai tre appuntamenti 25,00 euro. Per informazioni: sanremo@nidodiragno.it – tel. / whatsapp 3938753637

Massimo Cotto

Ha lavorato a lungo per quotidiani, riviste italiane (Espresso, Epoca, Europeo, Max) e internazionali (Billboard, Howl!). Per vent’anni è stato conduttore di programmi radiofonici e televisivi Rai e autore di numerose trasmissioni musicali (Festival di Sanremo, Festival di Castrocaro). Tra i suoi lavori teatrali: All’ombra dell’ultimo sole sul mondo di Fabrizio De André e Da quando a ora in scena, con Giorgio Faletti. È direttore artistico del Festival di Castrocaro, del Premio De Andrè, di Astimusica, di Visionaria. È autore di queste pubblicazioni: Leonard Cohen, We Will Rock You, Il grande libro del rock (e non solo), Le lacrime di Marley, Everybody’s Talking. Su Virgin Radio trasmette, insieme a Dr. Feelgood e Antonello Piroso, la carica per il mattino 100% rock.

Marinella Venegoni

Nata a Crescentino, in provincia di Vercelli, laureata in Filosofia a Torino, Marinella Venegoni è una delle più note giornaliste musicali italiane.

Nel corso degli anni, è passata dalla cronaca allo spettacolo e in particolare alla musica, intervistando i maggiori artisti italiani e grandi star internazionali, come Rolling Stones, U2 e Madonna. Parallelamente si è dedicata anche all’attività politica, ricoprendo il ruolo di sindaco della sua città natale. Ha collaborato per Radio Rai, conducendo diversi programmi radiofonici, è stata autrice e coordinatrice di un volume pubblicato da “La Stampa” con titolo “Sanremo ’50”. Per la sua attività di giornalista musicale, ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti.

Giua

Maria Pierantoni, in arte Giua, nasce 1982 vicino a Genova. Comincia giovanissima a suonare la chitarra e a comporre canzoni. Nella sua formazione artistica sono fondamentali gli incontri con il chitarrista Armando Corsi, con l’insegnante di canto Anna Sinni e con il musicista e produttore Beppe Quirici. Nel 2003 si aggiudica il Premio Lunezia e vince il Festival di Castrocaro e, consolidata una proficua collaborazione con il musicista e produttore Beppe Quirici, vince nel 2004 il “Premio Recanati” e la borsa di studio I.M.A.I.E. per la migliore interpretazione con un brano da lei composto, fino alla realizzazione del suo primo lavoro discografico Giua, in veste di cantautrice. Seguono numerosissime esibizioni live – in concerti, festival, rassegne – con apprezzamenti di pubblico e di critica. Nel 2007 vince il concorso Sanremolab e partecipa così al Festival di Sanremo dell’anno successivo con la canzone Tanto non vengo, che si qualifica per la serata finale.

