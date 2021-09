Sanremo. Sono iniziati stamattina le operazioni di taglio e rimozioni per 8 pini marittimi che crescono in via Nino Bixio. La strada è rimasta chiusa al traffico a partire dall’intersezione con via Gioberti.

Per quanto riguarda gli alberi, quattro di questi verranno abbattuti per motivi di sicurezza, poiché il risultato delle analisi delle prove di trazione effettuate dalla rtp degli agronomi Settembri, della ditta Fortea e Littardi, li hanno individuati nella massima categoria di rischio crollo. Le indagini tecniche specifiche commissionate sul filare di via Nino Bixio, con prove di trazione e tecnologie di ultima generazione, hanno infatti evidenziato come si tratti di «un filare con numerosi difetti strutturali, una storia caratterizzata da cedimenti strutturali e una prospettiva di vita residua piuttosto limitata». Di questo filare, questi quattro esemplari, oggetto di prossimo intervento, hanno evidenziato maggiori criticità fitostatiche tanto da prescriverne immediato abbattimento. I restanti quattro, appartenenti allo stesso filare, insistono nell’area oggetto di nuovi approfondimenti archeologici, così come richiesto dalla Sovrintendenza.

Tutta l’area portuale sarà comunque oggetto di un futuro piano del verde con nuove piantumazioni, previsto nel progetto del restyling del porto vecchio, nuovi filari nello spazio fronte mare e nell’area delle banchine e aree verdi armonizzate con i baretti nella futura piazza sul mare.