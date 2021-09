San Bartolomeo al Mare “perde” una classe, la rabbia del sindaco Urso

San Bartolomeo al Mare. Decisa presa di posizione del sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso conto i provvedimenti presi durante l’estate dalla dirigente della direzione didattica del Golfo Dianese.

«A nostro modo di vedere – ha spiegato Urso – è stata fatta un’operazione che, senza motivazioni importanti, ha ridotto la popolazione scolastica di San Bartolomeo al Mare, splittando una classe verso il plesso scolastico di Diano Marina. Quali siano i motivi reali non è dato sapere. Noi constatiamo che, dopo aver investito negli anni milioni e milioni di euro negli edifici scolastici, dopo aver risposto positivamente per decenni alle richieste della Direzione didattica, collaborando e organizzando attività pomeridiane per consentire alle famiglie di poter gestire i figli senza perdere ore di lavoro, ci troviamo ora ad avere una prima media in meno del previsto e di conseguenza una serie di costi aggiuntivi a carico della comunità per la gestione – ad esempio – della mensa e dello scuolabus».

«A noi è chiaro che ognuno deve avere delle competenze e gestirle – continua Urso – la nostra è quella di mantenere l’edificio scolastico e offrire i servizi corollari. E’ chiaro che un conto è farlo con 9 classi di ragazzi com’è sempre successo, un altro con 8 e – chissà – magari domani con 6. Certi servizi, certe facilitazioni, potrebbero un giorno non essere più garantite».

«Tutto questo perché? – si chiede Urso – .Quando sono pervenute le iscrizioni, a febbraio, i numeri parlavano chiaro: a San Bartolomeo al Mare c’erano abbastanza ragazzi per fare 3 classi. Ora che 14 di loro – famiglie che avevano scelto la scuola di San Bartolomeo e non quella di Diano Marina – sono stati spostati d’ufficio a Diano Marina, non è più così. Questa decisione, secondo la Dirigente, è stata presa dal Consiglio d’Istituto, cioè persone scelte a caso tra i genitori, senza consultare le amministrazioni comunali. Ci era stato detto che sarebbe stato necessario trovare un’aula adatta, quando l’abbiamo trovata ci è stato risposto che sarebbe andata benissimo come aula per insegnanti».

«Come amministrazione comunale ci sentiamo presi in giro – rincara Urso – e a nulla sono valse le proteste degli stessi genitori. Non intendiamo abbassare la guardia e chiederemo anche al Provveditore di ripristinare la situazione originaria. Di certo, continueremo ad investire negli edifici scolastici per contribuire a fornire il miglior futuro possibile ai nostri ragazzi».