San Bartolomeo al Mare, Consiglio comunale: tra i punti il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto

San Bartolomeo al Mare. Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, per le 12:30 di venerdì 24 settembre.

All’ordine del giorno l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di refezione scolastica tra i Comuni di Cervo e San Bartolomeo al Mare, l’approvazione della modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al relativo elenco annuale 2021, la settima variazione al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023, il conferimento della Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto – Sostegno al progetto “Milite Ignoto – Cittadino d’Italia” (1921- 2021).

L’avviso convocazione del Consiglio comunale