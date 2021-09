Deserta l’assemblea di Rivieracqua, nulla di fatto sulle azioni contro gli ex amministratori

Sanremo. L’assemblea dei soci di Rivieracqua va deserta, decisione sull’azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori rinviata al prossimo 5 ottobre. È questo l’esito, o non esito, al termine dell’appello nominale che avrebbe dovuto vedere presenti, questa mattina, i sindaci dell’Imperiese. La prima chiama era prevista alle 9 per la conferenza dei sindaci dell’ambito idrico provinciale, rinviata per mancanza del numero legale, così come l’assemblea dei soci in programma alle 11.

Nel mirino dell’eventuale azione risarcitoria, caldeggiata dal giudice delegato che sta seguendo il concordato ma sconsigliata dai legali interpellati da Rivieracqua, ci sono gli ex componenti del consiglio di amministrazione che ha preceduto quello in carica, al tempo formato dal presidente Massimo Donzella (avvocato e attuale assessore ai Lavori pubblici della giunta Biancheri), della consigliera Sonia Balestra (commercialista) e dal direttore generale Gabriele Saldo (ex consigliere regionale ed esponente di Forza Italia).

Alla votazione di oggi non avrebbe comunque partecipato il sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri. Ieri il gruppo di Liguria Popolare, all’opposizione in consiglio comunale, aveva chiesto pubblicamente l’astensione del sindaco, altrimenti coinvolto direttamente in una votazione che riguarda un suo assessore.

Stamattina erano presenti tutti i vertici della società consortile dell’acqua pubblica e di Amaie Spa. All’ordine del giorno, oltre alle azioni di responsabilità, era prevista la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori.