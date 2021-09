Riviera Trasporti cambia cda, il nuovo presidente è Barbagallo

Imperia. «Esprimo grande soddisfazione per l’esito dell’odierna assemblea dei soci della Riviera Trasporti spa, che ha permesso l’approvazione del bilancio 2020 e il rinnovo del Consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2024. Si tratta di un passo fondamentale per la continuità dell’azienda, che ieri ha depositato in tribunale la richiesta di concordato in bianco anche in seguito alla perdita di esercizio di oltre sei milioni». Con queste parole Domenico Abbo, presidente della Provincia di Imperia – ente di maggioranza della Rt spa – commenta la riunione dei soci che questa mattina si è tenuta ad Imperia. La composizione del nuovo cda è la seguente: Giovanni Barbagallo (presidente), John Pasqui, Sara Lercaro (consiglieri).

Domenico Abbo aggiunge: «Ringrazio il Cda uscente per il lavoro prestato in un momento così difficile: ha migliorato la gestione ordinaria della società nonostante i problemi di questo periodo, creando così le premesse affinché la procedura concorsuale possa risolversi positivamente. La priorità è quella dello sblocco dei nostri crediti, in modo che possano essere pagati più rapidamente possibile gli stipendi ai dipendenti della società. Anche per questo motivo ho ritenuto indispensabili l’approvazione del bilancio e il rinnovo del Cda».