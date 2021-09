Riqualificazione fabbricati di via Trento a Bordighera, subentra la società Isabella Reoco 4

Bordighera. La giunta comunale di Bordighera, con la deliberazione n. 177 dello scorso 2 settembre, ha preso atto dell’aggiornamento della convenzione per l’intervento di riqualificazione urbanistica ed ambientale dei fabbricati di via Trento; esso è stato reso necessario a seguito del subentro di una nuova proprietà dell’area, che ora è in capo alla società Isabella Reoco 4.

Rimangono inalterati gli obblighi che la società dovrà adempiere nei confronti del Comune, che comprendono la realizzazione delle seguenti opere di pubblica utilità:

una piazza (piazza Trento) che sarà collegata a via Vittorio Emanuele da un lato e al sottopasso ferroviario dall’altro, con collegamenti di fruibilità pubblica;

una bretella stradale con vincolo di uso pubblico che collegherà via Montegrappa e piazza Trento;

la razionalizzazione dei relativi sottoservizi (acqua potabile, energia elettrica, gas, scarichi acque bianche e nere) per entrambe le infrastrutture succitate;

la sistemazione della carreggiata stradale di via Martelli lungo la sede ferroviaria tra piazza Mazzini ed il sottopasso di via Trento;

29 nuovi posti moto pubblici, grazie all’allargamento di via Martelli;

l’opera idraulica di smaltimento delle acque meteoriche superficiali dell’area di piazza Trento.​