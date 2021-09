Rientro a scuola nel Principato di Monaco: nessun obbligo di Green pass, ma restano mascherina e distanziamento

Principato di Monaco. Quest’oggi, lunedì 6 settembre, gli studenti del Principato di Monaco sono tornati in classe dopo le vacanze estive.

Secondo quanto previsto dal programma per il rientro a scuola, si cercherà di portare avanti le lezioni in presenza: «Per il benessere e il successo degli studenti, è la nostra priorità», ha dichiarato Isabelle Bonnal, commissario generale per la direzione dell’istruzione nazionale, gioventù e sport che ha spiegato come l’obiettivo principale rimanga quello di garantire la salute e la sicurezza di alunni e insegnanti.

A differenza di quanto avviene in Italia, non sarà necessario alcun Green pass per accedere negli istituti; la vaccinazione «rimane un atto libero che rappresenta comunque l’unico modo efficace per limitare le forme gravi della malattia», ha precisato Bonnal. Resteranno in regola il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina.