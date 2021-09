React4Life tra le imprese femminili dell’anno, Benveduti: «Orgoglio ligure»

Genova. C’è anche una ligure tra le sei imprenditrici più innovative dell’anno. Si chiama Silvia Scaglione, è genovese e, con la sua start up React4Life, si contenderà il 21 novembre il primo posto del premio nazionale GammaDonna, giunto alla sua 13a edizione.

React4Life, fondata nel 2016, ha sviluppato e lanciato sul mercato organ-on-chips, dispositivi in grado di riprodurre porzioni del corpo umano in laboratorio, riducendo l’utilizzo degli animali nella ricerca farmaceutica, e accelerando lo sviluppo di terapie personalizzate in tempi ridotti.

«Un orgoglio per la Liguria – racconta l’assessore allo Sviluppo economico regionale Andrea Benveduti – Conosciamo bene React4Life, avendola accompagnata in questi anni nel suo percorso di crescita, anche fuori confine, come accaduto nel 2019 con la partecipazione al Global Innovation Summit in Cina. Siamo convinti che la storia di Silvia, a cui vanno i massimi attestati di stima anche per esser stata nominata ambasciatrice italiana dello European Innovation Council di Horizon Europe, non sia isolata. Come Regione Liguria, abbiamo l’obiettivo di creare ambienti sempre più “business friendly” per quelle iniziative imprenditoriali che volessero eleggere il nostro territorio come sede della loro attività, dal turismo alle produzioni di qualità dell’agroalimentare e dell’artigianato, passando per la grande industria tradizionale e le nostre portualità, non dimenticando l’alta tecnologia, che diventerà una delle caratteristiche dello sviluppo di Genova e della Liguria dei prossimi decenni».

Nel 2016 ha vinto SmartCup Liguria, business plan competition promossa da Regione Liguria e gestita da Filse. E dal 2019 ha trovato sede proprio nell’incubatore regionale di imprese BIC – Filse. «La collaborazione con Regione Liguria e con Filse e il suo incubatore è stata fondamentale per la nostra crescita. Un ambiente stimolante in cui abbiamo trovato competenze fondamentali per la nostra crescita nel settore della meccatronica, delle certificazioni, del business development e dell’internazionalizzazione» – dichiara Silvia Scaglione, fondatore e chief scientist di React4Life.