Sanremo. Questa sera al teatro Ariston andrà in scena la finale di Sanremo Rock & Trend Festival, evento rivolto ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. Fin da quando è nato, negli anni Ottanta, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock.

Grazie a Sanremo Rock & Trend Festival, infatti, gli artisti emergenti hanno l’occasione di firmare il loro primo contratto discografico, registrare videoclip professionali, ottenere date live fra cui open act per artisti nazionali e internazionali, aprire un proprio canale Vevo , fare promozione radio e tv.

Terminata la fase delle Finali Nazionali della 34° edizione del Festival e annunciati i finalisti nazionali (10 per il Festival Rock e 10 per il Festival Trend), stasera avrà luogo la finalissima (10 per il Festival Rock e 10per il Festival Trend) di Sanremo Rock & Trend Festival. L’evento vedrà la conduzione di Gigio D’Ambrosio, Laura Ghislandi e Mercedes Hengher.

I venti concorrenti della finalissima saranno: I-Dea, Circus Punk, Red Crystal, Fertur, Not For Money, Susanna, Mama Ska, Vercors, Nolo, Ivan Carletta per il Festival Rock; Mst, Salvatore Fiorino Savi, Foschia Enrico Cattò, Carmen Lubrano, Giulia Vestri, Vina Rose, Rifugio, Ecklettica, Gianluca Frassinelli, Le Distanze per il Festival Trend.

Durante la ginalissima, la giuria, composta da Ettore Diliberto (arrangiatore, produttore e chitarrista), Phil Palmer (produttore, arrangiatore, chitarrista jazz e rock tra i più famosi a livello internazionale), Pino Scotto (cantautore epersonaggio televisivo italiano conosciuto per essere stato il frontman dei Vanadium), Fabrizio Simoncioni (produttore e sound engineer), Vincenzo Spera (Presidente Assomusic, giuria per la sezione rock), Mario Limongelli (Presidente PMI, giuria per la sezione trend) decreterà i Vincitori del 34° Festival in ciascuno dei due Festival, ovvero Festival Rock e Festival Trend.

In piazza Borea D’Olmo si è conclusa invece la prima edizione di Sanremo Live in the City, il nuovo format autonomo di Nove Eventi in collaborazione con il Comune di Sanremo, condotto dai giovanissimi e talentuosi sanremesi, Simone Priolo e Claudia Paglialunga. I vincitori di Sanremo Live In The City sono: 1° Tothem(Roma), 2° Le Distanze (Genova – in finale anche a Sanremo Trend ed il gruppo più giovane di tutti gli eventi), 3° Irene Caroleo (Genova) special guest della serata di ieri Phil Palmer

