Diano Marina. E’ giunta alla 4^ edizione il World Folklore Festival, organizzato dall’Agenzia Turistica Liguria Travel in collaborazione con he Academy of Applied Studies Belgrade – The College of Tourism Department, e il comune di Diano Marina in programma nel periodo autunnale 2021 nella Città degli Aranci e tocca anche Sanremo e Cannes.

Dal 23 settembre al 9 ottobre 2021, nelle tre località, due liguri e una francese, il raduno internazionale dei gruppi folkloristici, anima i centri cittadini con la musica, i colori degli abiti e le danze tipiche dei paesi d’origine.

Foto 2 di 2



Le tappe della rassegna sono ormai molto attese da pubblico che accoglie sempre calorosamente e con grande partecipazione le compagini di danzatori provenienti da ogni parte d’Europa e del mondo!

Il primo appuntamento a Diano Marina, domenica 26 settembre, è stato annullato per l’allerta meteo e domani, 28 settembre la numerosa delegazione incontrerà il sindaco Giacomo Chiappori in sala consiliare, quindi domenica 3 ottobre e venerdì 8 ottobre si esibiranno alle 16 con la sfilata dei gruppi nel centro cittadino e alle 17 con le loro esibizioni nell’Area Verde del Parco di Villa Scarsella.