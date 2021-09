Pulizia di tombini e caditoie a Bordighera, date e orari

Bordighera. Il Comune rende noto il calendario degli interventi di pulizia di tombini e caditoie previsti tra lunedì 6 e venerdì 10 settembre. Lunedì 6 settembre, dalle 02.00 alle 08.00: via Aurelia lato mare – via Cagliari – via degli Amici (posa divieti: venerdì 3 settembre). Martedì 7 settembre, dalle 02.00 alle 08.00: via Aurelia lato monte – via Pasteur da via Romana a via Aurelia (posa divieti: sabato 4 settembre). Mercoledì 8 settembre: via 1° Maggio – via Roberto – via Pio VII – via Quintino Sella – via Manzoni (posa divieti: domenica 5 settembre). Venerdì 10 settembre: via Biamonti – corso Italia – via Canova – via Pelloux (posa divieti: martedì 7 settembre)​