Sanremo. É stata prorogata fino al 3 ottobre la pesca del gambero rosso di Sanremo.

«Esprimiamo soddisfazione per questo ulteriore risultato ottenuto – dichiarano il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura della Camera e capo dipartimento Pesca del partito e Flavio Di Muro eletto nel collegio del Ponente ligure -. Ora l’obiettivo è estendere la proroga a tutto il 2021 per chiudere la stagione in corso e programmare quella del 2022.

L’azione della Lega non finisce qui, ma prosegue anche per le barche superiori ai 24 metri. Con l’impegno delle Regioni coinvolte e in particolare della Liguria con il vicepresidente Piana sarà fondamentale predisporre un piano di gestione che salvaguardi lo stock dei gamberi di profondità e al contempo valorizzi questa preziosa risorsa salvaguardando il lavoro del pescatore. Dobbiamo assolutamente smentire con i dati e con il lavoro il modello delle giornate di pesca voluto dall’Ue con il West Med».