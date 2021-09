Promozione, il Camporosso perde contro il Soccer Borghetto

Camporosso. Nella prima partita di campionato di Promozione, valido per la stagione sportiva 2021-2022, il Camporosso ha perso 3 a 1 contro il Soccer Borghetto.

Un inizio partita che ha visto il Camporosso andare vicino al gol con Casellato nel primo minuto, ma sul capovolgimento il Soccer Borghetto ha segnato su un’indecisione del portiere Farsoni. Nei minuti successivi su un calcio d’angolo i padroni di casa raddoppiano su un’altra disattenzione della difesa. Un primo tempo che ha visto il Soccer Borghetto dominare a centrocampo e mai andare in difficoltà.

Tutt’altra partita il secondo tempo, i giocatori di mister Luci diventano più presenti e ripartono in contropiede molto bene arrivando a segnare con un gran gol di Kevin Grifo con un tiro da fuori area che si insacca all’incrocio dei pali.

Il Camporosso ci crede e la partita diventa molto dura. Il Soccer Borghetto si trova davanti a Farsoni più di una volta ma l’esperto portiere non si fa sorprendere e respinge tutti gli attacchi. Occasione clamorosa per il giovane Marco Madafferi, liberatosi bene dal suo marcatore entra in area e tira a colpo sicuro ma il portiere ospite si supera e devia in angolo. Molte sostituzioni rallentano il gioco e sul finire di partita su un contropiede e con il Camporosso sbilanciato il Soccer Borghetto si procura un rigore che Marco Carparelli non sbaglia. Finisce così 3 a 1.

(Foto da Facebook di Unione Sportiva Camporosso)