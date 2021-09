Promozione, Golfo Dianese 1923 vince contro Ceriale Progetto Calcio

Diano Marina. Golfo Dianese 1923 vince in casa contro Ceriale Progetto Calcio nella terza giornata del girone A del campionato di Promozione, valido per la stagione sportiva 2021-2022.

Oggi allo stadio Vladimiro Marengo di Diano Marina, la quadra dianese grazie ai gol di Calzia al 5′ del primo tempo e di Delice al 8′ del secondo tempo ha concluso il match per 2 a 1. Per il Ceriale Progetto Calcio ha segnato invece Murabito al 28′ del primo tempo.

Golfo Dianese 1923 tornerà in campo domenica 4 ottobre alle 15 per affrontare il Via Dell Acciaio F. C. allo stadio Italo Ferrando a Genova.