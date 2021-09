Prende il via l’edizione 2021 del Cannes Yachting Festival

Cannes. Prende ufficialmente il via oggi l’edizione 2021 del Cannes Yachting Festival, in programma dal 7 al 12 settembre. Quest’anno l’evento dedicato al mondo della nautica accoglierà circa 600 imbarcazioni, 430 espositori e più di 140 anteprime: il 10% in più rispetto al 2019.

Come di consueto, le prestigiose location del salone saranno il Vieux Port, uno dei più antichi della Costa Azzurra, che ospiterà 450 imbarcazioni a motore prestigiose, da 3 a 45 metri, presentate dai più grandi cantieri internazionali, e il Port Canto, interamente dedicato al mondo della vela con 108 nuove imbarcazioni da 10 a 35 metri, monoscafo e multiscafo, di cui 20 novità mondiali.

Per accedere sarà possibile acquistare il biglietto esclusivamente online, obbligatorio il Green pass ottenibile con la vaccinazione contro il Covid-19, con la presentazione di test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti oppure presentando i risultati di un test RT-PCR o antigenico positivo attestante la guarigione dal Covid-19 da almeno 11 giorni e massimo 6 mesi.