Pontedassio. E’ andata in scena questa mattina, nonostante la pioggia, la tradizionale manifestazione “100.000 scoppi fra gli ulivi” organizzata dal Club Amatori Veicoli d’Epoca e dal Comune di Pontedassio.

«Per la terza volta Pontedassio ospita il raduno di auto d’epoca organizzato dall’associazione» – dichiara l’assessore Benedetta Papone – Il nostro Comune ospita tutte queste meraviglie nonostante il tempo e l’acquazzone che è appena sceso, molti hanno partecipato e continuano a partecipare».

di 29 Galleria fotografica "100.000 scoppi fra gli ulivi"









«E’ stata una manifestazione un po’ particolare, il brutto tempo ci ha rovinato un po’ le cose, ma comunque i partecipanti sono moltissimi, sono oltre 100 persone provenienti anche dalla Francia, da Brescia e da Padova. Il giro lo riprendiamo comunque» – afferma Walter Settembrino, uno degli organizzatori.

Le auto d’epoca, dopo una tappa a Villa Guardia per l’inaugurazione della pregevole opera realizzata dalla Scuola comunale di Ceramica di Albisola e decorata dalla pittrice Maria Luisa Vrani lungo il Sentiero della Madonna della Neve, sfileranno poi nei paesi di Sarola, Borgomaro, Aurigo e Poggialto per fare ritorno infine a Pontedassio.

«Mi congratulo con l’Amministrazione comunale di Pontedassio per la bella organizzazione di questa manifestazione, nell’ultima domenica di settembre, che si ripete da qualche anno. Peccato per le tante moto che hanno lasciato la manifestazione, ma non poteva che essere così a causa del meteo che non aiuta – commenta Luigino Dellerba, vicepresidente della Provincia di Imperia – E’ una cosa bella che nella valle Impero si riesca ad organizzare un evento particolare che possa portare della gente, dalla costa, nel nostro entroterra».

L’evento è stato possibile grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale e dell’Assessorato alla Cultura del comune di Albisola, in collaborazione con i Lions Club Alba Docilia.

(Foto e video di Christian Flammia)