Vallecrosia. Osservazione e preparazione degli allenamenti con le leve 2008, 2006 e 2010 della Polisportiva Vallecrosia Academy al centro della prima giornata della sessione di formazione con il Torino Fc Academy.

Ieri pomeriggio la società ha ospitato al campo Raoul Zaccari a Camporosso il responsabile del Torino Fc Academy, Teodoro Coppola, che ha seguito ragazzi e staff della polisportiva. Ci sono state anche lezioni teoriche in aula con il supporto del direttore tecnico della Polisportiva Vallecrosia Academy, Francesco Lapa.

La sessione di formazione proseguirà anche oggi, sabato 25 settembre. Dalle 9.30 vi saranno allenamenti con esordienti 2010, pulcini 2011 e 2012 e, a seguire, con la scuola calcio, annate 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Nel contempo si svolgeranno anche degli workshop tematici rivolti sia ai dirigenti che alle famiglie dei tesserati, mentre diverse iniziative coinvolgeranno gli atleti.

Intorno alle 12.30 è previsto un piccolo rinfresco per atleti e famiglie alla presenza di Teodoro Coppola del Torino Fc Academy che farà un discorso di benvenuto in occasione dell’apertura della nuova stagione calcistica. Nel pomeriggio si terranno infine delle amichevoli tra le varie annate e proseguirà l’attività formativa dello staff tecnico. Una rifinitura in aula con vari interventi tecnici concluderà il fine settimana formativo.