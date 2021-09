Pini del Rosso, Za Garibaldi: «Sentenza del Tar conferma bontà dei comportamenti dell’amministrazione comunale»

Diano Marina. Le dichiarazioni del vicesindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi sulla questione Pini del Rosso:

«Prendo atto con soddisfazione della sentenza del Tar Liguria n° 809 del 27 settembre 2021 che ha respinto il ricorso presentato dalla società Radio Studio 105 Spa contro l’ordinanza di demolizione, emessa nel 2019 dal Comune di Diano Marina, di una postazione di radiocomunicazioni costituita da un “palo con parabola ed antenne, box e battuto di cemento“, di cui si dà notizia oggi sulla stampa locale. Questa sentenza conferma la bontà dei comportamenti dell’Amministrazione comunale.

Con espresso riferimento dell’ordinanza n. 302 del 29 ottobre 2019 emessa dal Comune di Diano Marina nei confronti di Radio Studio 105 S.p.a. per la demolizione degli “interventi realizzati in assenza di permesso di costruire ed in assenza di autorizzazione paesaggistica c/o la postazione n. 6 impianti di diffusione radio/televisivi in Strada Savoia/Fraz. Gorleri, località Pini del Rosso, Capo Berta, su terreno iscritto al Catasto Terreni Fg. 4, sez. /DC, mappale n. 196” (per cui il TAR ne ha decretato la piena applicabilità), l’Amministrazione comunale darà mandato agli uffici di procedere con la corretta esecuzione di quanto in essa contenuto.

Nei prossimi giorni sarà mia cura approfondire ulteriormente nel dettaglio la situazione delle vecchie antenne ai “Pini del Rosso” e dei provvedimenti pendenti che l’amministrazione comunale ha adottato nel tempo. Chiariti tutti gli aspetti valuteremo, da subito, anche con un indirizzo di Giunta, come riqualificare la zona tutelandone l’ambiente circostante e la popolazione residente.

Il mio impegno per la tutela del territorio e della salute è nei fatti e sarà mia cura garantire il rispetto delle regole a tutela dell’ambiente e della salute. Viva i Pini del Rosso, viva Diano Marina».