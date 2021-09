Persone sui binari, frontalieri bloccati a Mentone al ritorno dal lavoro

Ventimiglia. Traffico ferroviario temporaneamente interrotto, tra la stazione di Mentone e quella di Ventimiglia, a causa della presenza di “persone sui binari”. E’ quanto si legge sul sito delle ferrovie francesi SNCF, che stimano un ritardo di un’ora per il treno regionale Ter numero 86074. L’ennesimo disagio per i frontalieri italiani che devono rincasare dopo una giornata di lavoro in Francia.

Stando alle prime informazioni, a causare l’interruzione della circolazione ferroviaria in quel tratto di linea, sarebbe la presenza di almeno un migrante, pare sdraiato sui binari. Non si hanno notizie sulle sue condizioni di salute.