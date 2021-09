Perde il controllo e finisce con l’auto nella strada di sotto, incidente in via Francia

Sanremo. Incidente stradale in via Francia intorno alle 6:30 del mattino. Una ragazza ha perso improvvisamente il controllo del suo mezzo mentre si trovava alla guida di un’utilitaria, sfondando la ringhiera posta a protezione del marciapiede e finendo con il muso nella sottostante via Roglio.

Le cause del sinistro sono in fase di accertamento da parte della polizia municipale. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale. Dalla centrale di Imperia è stata mobilitata in supporto anche l’autogru del 115 che dovrà procedere alla rimozione del mezzo.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti anche alcuni scooter parcheggiati che sono stati travolti sia dalla vettura precipitata che dalla ringhiera divelta. La giovane automobilista non ha riportato gravi ferite ed è stata trovata fuori dal mezzo, in buone condizioni di salute, all’arrivo dei soccorsi.