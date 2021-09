“Per Costarainera”, ecco i componenti della lista civica

Costarainera. Sfida interna alla maggioranza Gandolfo, ecco la lista che sosterrà il vicesindaco uscente Pietro Mareri. “E’ da diversi mesi che si parla delle due, se non addirittura tre possibili liste alla candidatura, ma è concretamente in queste settimane che stiamo presentando i nostri programmi ed obiettivi d’azione. I componenti della lista “Per Costarainera”, di cui sono il capofila, sono tutte personalità residenti nel Paese, di cui conoscono criticità e vanti. Alcuni fanno parte del vigente consiglio, altri si affacciano in questa occasione al mondo della politica, sicuri di trovare supporto da parte mia e dei più esperti in caso di necessità”, spiega l’ex primo cittadino, in passato alla guida del Comune per 10 anni, candidato alle elezioni del prossimo 3 e 4 ottobre insieme a Amoretti Mattia – Commerciante, Arciuolo Andrea – Arredatore di interni, Brion Carlo – Commerciante, Cozzucoli Vincenza (Cinzia) – Insegnante di scuola primaria a Cipressa, Della Valle Gabriele – Impresario edile, Di Poto Giovanni – Operatore ecologico, Fazzari Michele – Pensionato ASL1 Imperiese, Sigismondi Salvio – Medico Chirurgo in pensione, Succi Vittorio – Dipendente Alpitel e Vomero Valerio – Studente.

“Presentiamo un programma semplice, che vuole prima di tutto risolvere quelle problematiche quotidiane che tanto ci assillano ed implementare quegli aspetti che potrebbero rendere Costarainera ancora più bella, vivibile e sicura, continua Mireri.

Ci poniamo come principale obiettivo quello dell’ascolto di ogni persona che presenterà un qualsiasi bisogno all’amministrazione, coscienti della necessità dell’aiuto di ognuno per ottenere i più grandi successi.

Ci occuperemo di ripristinare i servizi di pulizia delle strade e della differenziata, rifare le strade comunali ed interpoderali che necessitano di interventi e manutenzione, rivedere alcuni tratti delle fognature e della pubblica illuminazione, rifare la segnaletica stradale e riservare nuovi parcheggi pubblici per i residenti. Presteremo inoltre particolare attenzione ad implementare il turismo, a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno nel nostro cammino e a migliorare la gestione del distretto socio-sanitario.

In tema di pari opportunità, vorremmo strutturare una commissione presieduta dalla nostra candidata Vincenza (Cinzia) Cozzucoli, che coinvolga le donne del Paese e che suggerisca al consiglio quelle iniziative necessarie alla comunità tutta. Siamo determinati e desiderosi di realizzare grandi e piccole cose”.