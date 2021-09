Pd città di Imperia: «La classifica di Fondazione Etica ci colloca ultimi tra i capoluoghi del nord Italia»

Imperia. Il Pd città di Imperia si esprime in merito alla classifica stilata da Fondazione Etica.

«Anche la Fondazione Etica, con la sua classifica dei Comuni capoluogo italiani che mette a confronto le amministrazioni pubbliche italiane in riferimento alla loro efficienza, rende evidente quanto già emerso negli ultimi anni: Imperia con un punteggio di 39/100, si colloca tra gli ultimi posti della graduatoria, ultima tra i capoluoghi del nord Italia. Una situazione deficitaria che è stata prontamente respinta dal sindaco che ha sollevato dubbi sui dati statistici. Peccato siano proprio i dati inviati dallo stesso Comune di Imperia, per altro non completi, ad essere stati giudicati negativamente in tema di appalti, servizi, gestione del personale, governance e bilancio, argomenti sulle quali più volte è intervenuta la Corte dei Conti con rilievi» – dice il Pd città di Imperia.

«Come Partito Democratico chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale, anziché paventare errori di valutazione nella classifica e in qualche maniera, seppur indirettamente, mettere in dubbio la validità della graduatoria stilata, di utilizzare questo importante dato come stimolo per lavorare sulle carenze della macchina comunale, di lavorare per la città, di non attuare la solita politica del “tappeto rosso”, affinché tale gap, rispetto ai migliori comuni capoluogo (Imperia la troviamo inesorabilmente all’85esimo posto della classifica su 109), risulti colmato soprattutto alla luce della possibilità di fruire dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di rendere il nostro Comune maggiormente smart e rapido capace di rispondere alle esigenze dei nostri concittadini» – afferma il Pd città di Imperia.