Bordighera. E’ di 4 feriti e due auto semidistrutte il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 15:30 sulla strada Aurelio in località Madonna della Ruota. Le cause sono ancora in fase di ricostruzione, quel che è certo è che le due vetture si sono scontrate frontalmente in curva.

I feriti sono stati trasportati tutti in codice giallo di media gravità all’ospedale Borea di Sanremo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale 118 dell’automedica, dei mezzi di soccorso di: Ponente Emergenza, Ospedaletti Emergenza, Croce Azzurra val Nervia.