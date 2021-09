Paura a Ventimiglia, donna rapinata da uomo armato di coltello

Ventimiglia. Rapina a mano armata ieri sera in centro a Ventimiglia. Intorno alle 21 una giovane donna, accompagnata dal figlioletto di circa un anno, è stata rapinata da un uomo armato di coltello mentre stava salendo in ascensore per raggiungere il proprio appartamento in un condominio in zona lungo Roja Girolamo Rossi.

Stando a quanto si apprende, la donna si trovava nell’autorimessa sotterranea del palazzo, dove stava per prendere l’ascensore insieme al figlio. Ad un certo punto le si è avvicinato un uomo, sembrerebbe straniero, che mostrandole il coltello che teneva in mano ha iniziato ad urlare «money, money» (soldi, ndr). L’uomo sarebbe poi salito in ascensore nel condominio, dove la donna, una volta presi i soldi, gliel’ha dati.

Il fatto è stato denunciato dall’imprenditrice ventimigliese Gigliola Coppo, vicina di casa della vittima: «Non è più possibile andare avanti così – dice – Servono ronde dei cittadini e delle forze dell’ordine».

Sul caso indagano le forze dell’ordine.