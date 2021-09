Sanremo. Presentato questa mattina a Palazzo Bellevue “Inventario per il nuovo mondo 2021“, percorso sonoro teatralizzato e performance live tra le piazze e i carruggi di Santo Stefano al Mare e nella Pigna di Sanremo con una protagonista speciale come l’attrice Rita Pelusio e con un gruppo di attori/incursori (Consuelo Benedetti, Alessandro Cirilli, Martina Karoff, Bianca Fabbri, Alberto Tallone, Angelica Zappia, Beatrice Bongiovanni, Giovanni De Mattia, Ambra Ghiglione, Silvia Nappini, Roberto Ferarro, Cristiana Dulbecco).

Presenti l’assessore al Turismo e Manifestazioni Giuseppe Faraldi, l’assessore alla Cultura Silvana Ormea, il responsabile della cooperativa CMC Angelo Giacobbe, il sindaco di Terzorio Valerio Ferrari e l’assessore Maria Teresa di San Bartolomeo al Mare.Le iniziative dell’inventario per un nuovo mondo sono incominciate a fine di agosto.

Il successo della manifestazione ha portato gli organizzatori a rilanciare con quattro ulteriori date: sabato 4 settembre a Santo Stefano, domenica 5 presso il castello di Taggia, giovedì 9 la Pigna di Sanremo, venerdì 10 Coldirodi, sabato 11 di nuovo a Santo Stefano e infine domenica 12 in piazza Santa Brigida nel centro storico di Sanremo.

La manifestazione è stata possibile grazie al contributo dei comuni di Santo Stefano al Mare, Sanremo, Montalto-Carpasio, Terzorio e Castellaro, Terre del Moscatello e con la collaborazione di Pigna Mon Amour. L’evento gode del patrocinio della Regione Liguria.

Sabato 11 settembre, Inventario per il nuovo mondo approda a Santo Stefano al Mare per rimandare ad una serie caleidoscopica di suggestioni che troveranno piena complicità nell’opera scritta da Orso Tosco. A presentarla al pubblico è un’attrice di grande talento come Rita Pelusio protagonista di due monologhi che porteranno in uno scenario spiazzante e di impatto: uno strano messaggero/tribuno ci chiederà di “salvare” una propria memoria da portare in un nuovo pianeta, approdo necessario visto che la terra sta deflagrando.

Il resto lo farà un percorso audio cui si accede scaricando tracce sul proprio smartphone. Questo ascolto con la voce dell’attore abruzzese Andrea Bartolomeo (tra i protagonisti del premiatissimo spettacolo Macbettu) e con le suggestioni sonore di alcuni giovani musicisti (Rocco di Bisceglie, Samuele Conio, Matteo Borea con mixaggio di Alessio Polacchini) accompagnano attraverso un percorso (una sorta di eco-museo all’aperto) che tocca cinque luoghi dell’anima in una prospettiva piena di fascinazione. Ovvero il pubblico si sposterà guidato dalle suggestioni sonore immersive e nel contempo incontrerà le animazioni teatrali degli attori guidati dalla stessa Rita Pelusio.

Domenica 12 settembre, invece, lo scenario è quello della Pigna di Sanremo, quartiere grondante storie, vicende, umanità. Le cinque tappe si ambientano in un tracciato pieno di fascinazioni: dalla partenza di piazza Santa Brigida si passerà alla piazzetta dei Ferri e, di qui, a via Palma per salire in piazza Cisterna e piazza Capitolo e, poi, scendere nuovamente per tornare al punto di partenza. Di nuovo Rita Pelusio sarà protagonista (portando in scena il monologo di Orso Tosco) insieme ai suoi attori che animeranno il percorso audio cui si accede scaricando tracce sul proprio smartphone.

Istruzioni per l’uso: Per godere appieno dell’esperienza interattiva avrete bisogno di due elementi: uno smartphone ed un paio di cuffie o auricolari. Nei luoghi di partenza delle esperienze avrete la possibilità di accedere ai contenuti audio proposti durante la vostra visita semplicemente scansionando l’apposito codice QR con il vostro smartphone. Questo vi darà accesso ad una lista di brani che compongono la colonna sonora del vostro percorso.

Molti smartphone hanno bisogno dell’installazione di una app per scansionare i codici QR. Si consiglia di controllare il funzionamento del proprio smartphone e, se necessario, scaricare ed installare una delle moltissime app gratuite per la scansione dei Codici QR (come QR CODE READER o QR READER). Se sperimentate difficoltà con la scansione del codice QR non vi preoccupate, all’ingresso e lungo il percorso verrà fornito anche un indirizzo web da copiare sul vostro browser che vi permetterà di accedere comunque al contenuto.

Ogni brano è abbinato ad un punto specifico del percorso, ad ogni fermata vi verranno date indicazioni su quale brano ascoltare. Lungo il percorso ci sarà la possibilità di scansionare nuovamente il codice QR, in caso la pagina dei brani sia stata chiusa per errore. I visitatori sono pregati di usare esclusivamente cuffie o auricolari. Distribuiremo delle cuffie specifiche a tutti, ma consigliamo di portare i propri auricolari. Si prega di evitare l’uso degli altoparlanti dello smartphone o simili, in quanto potrebbe disturbare l’esperienza degli altri visitatori.

A fronte del successo ottenuto da alcune proposte, si inoltre deciso ampliare il programma delle passeggiate sforando anche nell’autunno previste il 9 settembre a Sanremo, venerdì 10 settembre a Sanremo, Coldirodi, venerdì 17 settembre a Sanremo, Bussana Mare, sabato 9 ottobre a Santo Stefano al Mare, Terzorio, Terzorio miniere

Per prenotazioni: www.inventarioperilmondonuovo.eventbrite.it. Occorre preventivamente prenotare il posto sulla piattaforma dedicata alla manifestazione, inserendo propri dati anagrafici e un contatto telefonico e e-mail. Il pagamento dei biglietti avverrà, in contanti, nel luogo indicato dell’appuntamento. Si precisa che per partecipare agli appuntamenti dell’11 e del 12 settembre occorre essere in possesso di Certificazione Verde (Green Pass), mentre non è necessario per prendere parte alle passeggiate