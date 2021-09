Imperia. In occasione della prima riunione della nuova direzione provinciale Pd, è stata nominata la nuova segreteria provinciale che affiancherà il segretario Cristian Quesada, composta da Anna Russo, avvocato di Sanremo, già presidente dell’Assemblea del Pd provinciale, con ruolo di vice segretaria e delega all’organizzazione, dall’architetto Marisa Zilli di Dolceacqua, con delega al coordinamento dei gruppi di lavoro tematici, e dal segretario del circolo Pd città di Imperia Massimiliano Cammarata, con delega agli Enti locali.

«Ringraziamo il segretario per la fiducia e ci impegniamo a basare il nostro lavoro su ascolto delle persone e condivisione di intenti per arrivare a risultati concreti nell’interesse dei cittadini, del territorio e del partito», dichiarano all’unisono i neonominati membri della segreteria provinciale, organismo collegiale, rappresentativo della parità di genere e del territorio provinciale, volutamente snello, che collaborerà proficuamente con il segretario con funzioni esecutive e di coordinamento dell’attività politica, e lavorerà intensamente con i gruppi di lavoro tematici che verranno creati al fine di vigilare attentamente sulle vicende provinciali, per far emergere la linea politica del Partito e trasformarla in azioni concrete nell’interesse del territorio e dei nostri cittadini, ed in vista delle prossime scadenze elettorali.

La direzione ha poi discusso sui temi da affrontare sia in tempi rapidi, come la crisi idrica e la situazione di Rivieracqua, sia nel medio e lungo termine, come la sanità e le politiche sociali, la rinascita dell’entroterra, l’ambiente, le attività economiche e produttive, le infrastrutture, per i quali saranno formati gruppi da lavoro specifici, dimostrando di voler essere attenta e presente al territorio ed alle esigenze dei cittadini, cui la politica deve dare risposte.