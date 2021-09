“Sanremo. Conto alla rovescia per l’edizione 2021 di “Sanremo Rock & Trend Festival”, evento giunto alla sua 34° edizione. Attese in città oltre 250 band provenienti da tutta Italia ed Europa, selezionate nei precedenti 12 mesi attraverso casting e live in tutto il continente.

Fin da quando è nato, negli anni Ottanta, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock mentre Sanremo Trend è la musica di tendenza, quella delle giovani generazioni.

Nel corso degli anni sono transitati dal palco del Festival, all’inizio della loro carriera, grandi artisti allora giovanissimi e sconosciuti come i Litfiba, gli Avion Travel, Ligabue, i Denovo di Mario Venuti, i Tazenda, i Bluvertigo di Morgan, solo per citarne alcuni. Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, i “nostri” Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi, e tanti altri.

Sono state oltre 60 le tappe finali per selezionare, su oltre 15.000 candidature, i gruppi musicali che arriveranno nella Città dei Fiori dal 6 all’11 settembre per accendere al Teatro Ariston, tempio della musica leggera italiana per eccellenza.

Non ci sarà solo l’evento, con oltre 34 anni di storia, ad accendere i riflettori su Sanremo: in contemporanea è in programma una special edition con “Sanremo Live In The City” direttamente da piazza Borea D’Olmo di fronte al teatro Ariston, da mercoledì 8 a venerdì 10 tutte le sere dalle 17 alle 23.30. Dunque, una settimana all’insegna della buona musica, senza dimenticare che tutti i giorni dal “Club Mamely” andrà in scena il “Dopofestival – Live Jam From Mamely” .