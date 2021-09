Parrella candidato sindaco «Creare sinergia con gli altri comuni del Golfo Dianese»

Diano Marina. Decisa presa di posizione di Francesco Parrella, candidato sindaco della lista civica “Diano Domani”, sull’esigenza di creare un’importante sinergia con gli altri comuni del Golfo Dianese: «Ritengo sia un’altra cosa che non può più attendere, dopo anni di annunci e di passi davvero piccoli, tra cui l’unificazione di alcuni servizi, peraltro solo tra alcuni dei sette comuni, e niente di più. E’ necessario che il termine “Golfo Dianese”, oltre che un termine che delinea geograficamente la nostra zona, diventi un vero e proprio brand per pubblicizzare un’area vasta e nella quale i turisti possono dedicarsi, in qualsiasi stagione, ad attività sportive e culturali come gli sport outdor, i percorsi naturalistici ed enogastronomici, la riscoperta di beni

artistici di grande valore, in un paesaggio straordinario che dalle coste sabbiose arriva alla cima del Pizzo d’Evigno».

Francesco Parrella anche ritiene ci possano essere dei margini anche per lenire, attraverso la collaborazione tra comuni limitrofi, l’annoso problema degli approvvigionamenti idrici: «Il raddoppio del Roya tra Imperia e Andora dovrà partire immediatamente, secondo i tempi previsti. Ma non vogliamo restare a guardare, bisogna intervenire sulla condotta attuale che non verrà dismessa, con importanti opere di sostituzione dei punti più ammalorati, e poi prevedere vasche di riserva soprattutto nelle zone collinari”. A questo proposito Parrella indica quale possibile area di interesse, quella sotto e nei pressi della Caserma “Camandone” che è sita nel comune di Diano Castello (IM), ormai dismessa da anni: «La necessità di creare riserve d’acqua, che peraltro potrebbero essere usate anche per scopo irriguo, è stata inserita nel nostro programma e vorremo concertare con il comune di Diano Castello un contatto con la proprietà della caserma per poter utilizzare le vasche già presenti. Sarebbe una opportunità che va assolutamente sfruttata».

Il candidato sindaco di Diano Domani lancia un guanto di sfida ai suoi due avversari: «Vedo che, rispetto alle nostre proposte che pubblicizziamo da mesi, anche gli altri programmi si stiano uniformando. Vorrei allora che ci fosse la possibilità, attraverso un dibattito pubblico davanti all’intera città, di confrontarci su tematiche sulle quali ci sentiamo pronti ed attivi da tempo mentre non comprendiamo come due liste che, attraverso alcuni esponenti, rappresentano inequivocabilmente il passato amministrativo di Diano, recente e meno recente, possano aver fatto dietrofront su alcuni temi dopo averli sostenuti per tanto tempo, e con fini probabilmente soltanto elettorali»