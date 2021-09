Pareggio in trasferta nella prima di campionato per l’Imperia

Gozzano. Prima difficile gara stagionale per gli uomini di Paolo Cortellini allo stadio D’Albertas, casa della squadra che ha vinto il girone A nella stagione 2020/2021. Finisce in parità. Nel primo tempo un’ottima Imperia trova il vantaggio su calcio di rigore al 45′ con capitan Giglio. Ripresa di marca Gozzano che trova la via del pari al 85′ sugli sviluppi di un corner con Ciappellano. È 1 a 1 al D’Albertas, comincia dunque con un pari in trasferta il campionato neroazzurro.

Le formazioni

Gozzano: Vagge, Pici (72′ Italiano), Renolfi, Castelletto, Ciappellano, Montesano, Coccolo (78′ Paoluzzi), Cozzari, Di Maira (76′ Manj), Faye (76′ Pennati), Sangiorgio (83′ Scottu). Allenatore: Schettino. A disposizione: Ujkaj, Italiano, Bane, Scotto, Gemelli, Pennati, Paoluzzi, Numeroso, Mastaj.

Imperia: Lacirignola, Carletti, Bacherotti (65′ Comiotto), Castaldo, Pastore, Canovi, Di Lauri, Giglio, Cassata (75′ Mistretta), Coppola (61′ Fazio), De Simone. Allenatore: Cortellini.

A disposizione: Bova, Gabriele, Fazio, Comiotto, Kacellari, Fatnassi, Tallevi, Mistretta, Giardiello.

Arbitro: Simone Nuzzo. Assistenti: Gennantonio Martone, Matteo Franzoni

Il tabellino

Gozzano 1 Imperia 1

Marcatori: 45′ Giglio (rig.), 85′ Ciappellano (G)

Ammoniti: 37′ Canovi, 39′ Di Lauri, 45′ Pici

La cronaca

Primo tempo

1′ Iniziata al D’Albertas

10′ Primi minuti di studio a buoni ritmi. Campo pesante per la tanta pioggia scesa su Gozzano in

mattinata

14′ Il primo tiro della gara è di Cozzari. Lacirignola risponde presente e blocca in presa

16′ Coppola prova da fuori. Palla a lato della porta difesa da Vagge

25′ Risultato ancora fermo sullo 0 a 0

37′ Primo giallo della gara a Canovi.

38′ Prima vera occasione della gara. De Simone scappa in area e serve bene Giglio. Il capitano

calcia, Vagge respinge con una bella parata in tuffo.

39′ Ammonito Di Lauri. Secondo cartellino per l’Imperia

40′ Ancora Imperia. Grande scambio Cassata per Canovi che calcia a rete, ancora Vagge dice no.

Imperia pericolosa

42′ Occasione Gozzano. Cross al centro, Castelletto anticipa tutti di testa e manda di poco a lato

della porta neroazzurra

44′ Calcio di rigore per l’Imperia. De Simone messo giù da Pici in area, per l’arbitro non c’è dubbio.

Ammonito Pici per proteste

45′ Gooooool Giglio non sbaglia. Centrale beffa Vagge. Imperia avanti 0 a 1 all’intervallo

Secondo Tempo

46′ Al via la ripresa. Nessun cambio per i due tecnici

49′ Sforbiciata volante di Di Maira, deviazione della difesa imperiese e palla in corner. Prima

occasione del secondo tempo