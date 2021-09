Sanremo. Faieta Vanessa si è ufficialmente trasferita per la stagione 2020/21 nelle fila delle “Cantera”ossia le giovanili della prestigiosa società del “Cuneo Granda Volley” che milita in serie A1.

Grande interesse hanno mostrato i tecnici del Cuneo Volley verso l’atleta matuziana tra cui il nostro ex Nazionale di pallavolo maschile Liano Petrelli (in foto) i quali hanno inserito Vanessa in un progetto giovanile di alto spessore insieme ad altre 8 atlete provenienti dalla Liguria tra cui Scialanca Rebecca, dal Lazio, dalle Marche e dalla Calabria.

Foto 2 di 2



Le atlete convivranno insieme in un’area a loro riservata dove oltre al Tutor e alla cuoca avranno la possibilità di andare a scuola al mattino e allenarsi il pomeriggio nelle palestre, piscine, e palazzetto messo a disposizione dalla società

Da segnalare la società Mazzuchelli di Sanremo dove Vanessa è tesserata la quale vanta un settore giovanile numeroso ed in espansione con collaborazioni territoriali con la Riviera Volley e fuori regione con il Cuneo. Faieta Vanessa nell’ ultima stagione ha militato inoltre nella Nuova Lega pallavolo di Sanremo dove ha giocato in tutte le categorie giovanili U15 / U17 / U19, prima divisione e serie “C” centrando una Final four ed una finale territotiale.

Inizia una nuova dimensione sportiva per Vanessa supportata dalle strutture e dagli investimenti della società di Cuneo che lascia speranze anche ad altre atlete liguri che potranno mettersi in luce per un eventuale provino a stagione conclusa.