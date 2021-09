Ottimi risultati per la Canottieri Santo Stefano al Mare a Candia Canavese

Santo Stefano al Mare. Questo fine settimana si sono tenuti a Candia Canavese (To) i Campionati italiani di Società, il Meeting nazionale giovanile e il Trofeo delle regioni per rappresentative regionali. La Canottieri Santo Stefano al Mare ha partecipato con Alice e Arianna Ramella, Andrea Vincenzi, Marta Ardissone, Riccardo Delfino e Roberto Gotz.

Al Meeting nazionale giovanile nella categoria cadetti Roberto Gotz ha vinto la propria finale mentre Arianna Ramella è giunta seconda, entrambi nel singolo.

Ai Campionati Italiani di società argento per Alice Ramella nel singolo over 17 (categoria unica da 17 a 99anni), Riccardo Delfino nella stessa specialità si classifica in 6° posizione. Andrea Vincenzi e Marta Ardissone nel doppio senior mix si piazzano al 4° posto in finale b.

Al Trofeo delle regioni hanno rappresentato la Liguria Arianna Ramella (2° in singolo cadetti ) e Roberto Gotz, (5° nel quattro di coppia con Arosio, Zaffanelli e Consonni della Canottieri Sanremo). Prossimo appuntamento i campionati mondiali di beach sprint ad Oeiras (Portogallo) dal 24 al 26 settembre.