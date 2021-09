Ospite deceduta a Casa Serena, la Procura indaga per omicidio colposo

Sanremo. Morte di un’anziana a Casa Serena, la Procura di Imperia apre un fascicolo per omicidio colposo. E’ questa l’ipotesi di reato ravvisata dagli inquirenti a seguito della denuncia sporta questa mattina dai famigliari di un’ospite deceduta nel corso della notte nella Rsa di Poggio, da pochi giorni passata sotto una nuova gestione privata.

Stando a quanto si apprende da fonti di Palazzo di giustizia, l’indagine – coordinata dal procuratore capo Alberto Lari – è stata avviata a carico di ignoti, ma potrebbe presto essere dato un nome ai presunti responsabili con le prossime iscrizioni nel registro degli indagati. Nei fatti, quando erano circa le due del mattino, la vittima è deceduta cercando di liberarsi dalle cinture di costrizione che le venivano applicate per evitare che di notte si aggirasse per Casa Serena. Cercando di scendere dal proprio letto, le cinture avrebbero stretto il collo della donna, provocandone la morte istantanea. Già nei giorni scorsi la stessa paziente, per un tentativo analogo di liberarsi dalla misura di sicurezza, si era provocata la rottura di un femore.

Intorno alle 6 di questa mattina gli agenti del locale commissariato di polizia si erano recati sul posto per sequestrare le cartelle cliniche e fare i primi accertamenti del caso. Il corpo dell’anziana ospite si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia.

Intanto, da Palazzo Bellevue il sindaco Alberto Biancheri e l’amministrazione comunale “esprimono profondo cordoglio” per la morte della donna ricoverata a Casa Serena. A seguito dell’acquisizione della documentazione da parte dell’autorità giudiziaria per ricostruire l’accaduto, gli amministratori locali “attendono gli esiti delle indagini”. Il sindaco assicura la massima attenzione per gli sviluppi della vicenda e manifesta la propria vicinanza e di tutta l’amministrazione ai familiari colpiti dal lutto.